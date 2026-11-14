TikTok’ta dini istismar skandalı! Kâbe tavafını oyuna çevirip ticarete dönüştürdüler: 750 liraya satıyorlar

Sosyal medyada prim ve haksız kazanç elde etmek isteyen şahıslar, kutsal mekanları ve dini ibadetleri dijital oyun malzemesi haline getirdi. TikTok platformunda başlatılan canlı yayınlarda, Kâbe-i Muazzama'nın 3D görselleri kullanılarak "Kâbe Tavaf" adı altında bir etkileşim oyunu kurgulandı. Kutsal mekândaki ibadeti adeta bir dijital yarışa dönüştüren yayıncılar, izleyicilerin dini duygularını sömürerek bağış ve jeton topluyor.
DİNİ İBADETİ JETON ÇARKINA ÇEVİRDİLER
Ortaya çıkan görüntülerde, ekranın ortasına Kâbe görseli yerleştirildiği ve etrafında avatar figürlerin döndüğü görülüyor. Canlı yayına katılan izleyicilerin sohbet alanına "katıl" yazarak oyuna dahil olduğu, sistemin otomatik olarak kullanıcının ismiyle figürü Kâbe etrafında tavafa soktuğu belirlendi.
İbadetin temel unsurları olan tavaf ve şavt kavramları oyundaki puanlama sistemine dahil edilerek ekranda "izleyici3 tavafını tamamladı, kabul olsun" ve "7 şavt" gibi ifadeler sergileniyor. Arka planda ise Telbiye duası ve çeşitli ilahiler çaldırılarak ortama dini bir hava verilip izleyicilerin duyguları sömürülüyor.
HEDİYE MİKTARINA GÖRE "ZEMZEM" VE "ŞEYTAN TAŞLAMA"
Oyundaki bağış sistemi, TikTok jetonları ve hediyeleri üzerine kurgulanmış durumda. Yayıncıların izleyicileri hediye göndermeye teşvik etmek için hazırladığı komut listesi ve hediye tarifesi ise ahlaksızlığın bu kadarı da olmaz dedirtti.
Gül Hediyesi (1–4 Jeton): Figürün üzerinde su damlası efektiyle "Zemzem ikramı" bildirimi çıkıyor.
5–29 Jeton: Kullanıcının avatarı ekranda Hacerü'l-Esved'e selam veriyor.
30–99 Jeton: Ekranda "Hep birlikte şeytan taşlama" efekti ve sayacı açılarak (örneğin 55 taş) 12 saniye boyunca toplu taşlama sekansı başlatılıyor.
100+ Jeton: "Tavafı destek oldu, Allah kabul etsin" yazısıyla birlikte özel destek ve örtü duyurusu yapılıyor.
Aynı anda 80 kişiye kadar kullanıcının tavaf yapabildiği oyunda, en çok jeton gönderen veya etkileşimde bulunan izleyiciler ekrandaki "İLK BEŞ" sıralama tablosunda gösteriliyor.
SKANDALIN TİCARETİNİ KURDULAR: FORUMLARDA KAYNAK KOD SATIŞI
Dini duyguları kazanç kapısına dönüştüren bu rezalet sadece canlı yayınlarla sınırlı kalmadı. Çeşitli internet forum sitelerinde bu yazılımın satışa çıkarıldığı ve dijital bir ticaret ağı oluşturulduğu tespit edildi. Forumlardaki ilanlarda söz konusu yazılım 750 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.