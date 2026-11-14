TikTok’ta dini istismar skandalı! Kâbe tavafını oyuna çevirip ticarete dönüştürdüler: 750 liraya satıyorlar

HEDİYE MİKTARINA GÖRE "ZEMZEM" VE "ŞEYTAN TAŞLAMA"

Oyundaki bağış sistemi, TikTok jetonları ve hediyeleri üzerine kurgulanmış durumda. Yayıncıların izleyicileri hediye göndermeye teşvik etmek için hazırladığı komut listesi ve hediye tarifesi ise ahlaksızlığın bu kadarı da olmaz dedirtti.

Gül Hediyesi (1–4 Jeton): Figürün üzerinde su damlası efektiyle "Zemzem ikramı" bildirimi çıkıyor.

5–29 Jeton: Kullanıcının avatarı ekranda Hacerü'l-Esved'e selam veriyor.

30–99 Jeton: Ekranda "Hep birlikte şeytan taşlama" efekti ve sayacı açılarak (örneğin 55 taş) 12 saniye boyunca toplu taşlama sekansı başlatılıyor.

100+ Jeton: "Tavafı destek oldu, Allah kabul etsin" yazısıyla birlikte özel destek ve örtü duyurusu yapılıyor.

Aynı anda 80 kişiye kadar kullanıcının tavaf yapabildiği oyunda, en çok jeton gönderen veya etkileşimde bulunan izleyiciler ekrandaki "İLK BEŞ" sıralama tablosunda gösteriliyor.