Kenan Abuzer Tilki cinayetinde 2 gözaltı

Önceki gece Şahinbey ilçesinin Türktepe Mahallesi Cami Sokak'ta meydana gelen olayda, park halindeki araçta 3 arkadaşıyla birlikte oturan Kenan Abuzer Tilki (34) açılan ateşle yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan Tilki'nin cenazesi, ailesine teslim edilerek defnedilirken cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı soruşturma sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Öte yandan Kenan Abuzer Tilki'nin yakın zamanda evlenmeyi planladığı ve nikah tarihi aldığı öğrenildi.

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