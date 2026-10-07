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Giriş Tarihi: 7.10.2026 15:05

Kenan Abuzer Tilki cinayetinde 2 gözaltı

Gaziantep’te park halindeki araçta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 34 yaşındaki Kenan Abuzer Tilki’nin öldürülmesiyle ilgili iki şüpheli yakalandı.

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MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kenan Abuzer Tilki cinayetinde 2 gözaltı
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Önceki gece Şahinbey ilçesinin Türktepe Mahallesi Cami Sokak'ta meydana gelen olayda, park halindeki araçta 3 arkadaşıyla birlikte oturan Kenan Abuzer Tilki (34) açılan ateşle yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan Tilki'nin cenazesi, ailesine teslim edilerek defnedilirken cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı soruşturma sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Öte yandan Kenan Abuzer Tilki'nin yakın zamanda evlenmeyi planladığı ve nikah tarihi aldığı öğrenildi.

#GAZİANTEP
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Kenan Abuzer Tilki cinayetinde 2 gözaltı
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