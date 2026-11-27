GEÇMİŞTE UYUŞTURUCU OPERASYONLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Firari Selim Işık, geçmiş yıllarda uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarla gündeme gelmişti. Susurluk Kazası'nın kilit isimlerinden biri olan ve 1996 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın bir dönem "Yalnız yeme, kustururlar" sözleriyle haraç aldığı ve Mahmut Yıldırım adına haraç topladığı iddia edilen "Tilki" lakaplı eroin kaçakçısı Selim Işık, son olarak 2024 yılında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. İddialara göre, cezaevinden izinli çıktıktan sonra firar eden Selim Işık'ın adı geçmişte birçok uyuşturucu dosyasında da yer almıştı.