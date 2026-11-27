Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, cezaevi firarisi olduğu iddia edilen "Tilki Selim" kod adlı Selim Işık'ın İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, saklandığı adresteki gizli bölmede bulunan Selim Işık yakalanarak gözaltına alındı.
7 YIL 15 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ
İddialara göre, "Kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle işlenen dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selim Işık, ayrıca "Mal Varlığı Değerlerini Aklama" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından da aranıyordu.
GEÇMİŞTE UYUŞTURUCU OPERASYONLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Firari Selim Işık, geçmiş yıllarda uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarla gündeme gelmişti. Susurluk Kazası'nın kilit isimlerinden biri olan ve 1996 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın bir dönem "Yalnız yeme, kustururlar" sözleriyle haraç aldığı ve Mahmut Yıldırım adına haraç topladığı iddia edilen "Tilki" lakaplı eroin kaçakçısı Selim Işık, son olarak 2024 yılında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. İddialara göre, cezaevinden izinli çıktıktan sonra firar eden Selim Işık'ın adı geçmişte birçok uyuşturucu dosyasında da yer almıştı.
"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden hiçbir suçlunun sokaklarımızda gezmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.