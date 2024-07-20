Timur Cihantimur’a cezaevinde saldırı

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile birlikte kaçtığı ABD'nin Boston kentinde yakalanan Timur Cihantimur, tutuklu bulunduğu Newark Çocuk Koruyucu Gözetim Birimi'nde saldırıya uğradı. 3 mahkum tarafından darp edilen Cihantimur'un kafasına darbeler aldığı, dudağının patladığı ve dişlerinin kırıldığı belirtildi. Olay sonrasında hastaneye sevk edilen Cihantimur'un hastanede yer olmadığı gerekçesiyle tutukevine geri gönderildiği ve Newark'taki tutukevinin karantina bölümüne alındığı öğrenildi. Cihantimur'un avukatı Victoria Kelleher tarafından mahkeme dosyasına sunulan "Acil Tahliye Talebi" dilekçesinde saldırının detaylarına yer verilirken, Cihantimur'un derhal serbest bırakılarak teyzesi ve amcasının gözetimine verilmesini istedi.