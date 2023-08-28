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Giriş Tarihi: 28.8.2023 20:58 Son Güncelleme: 28.8.2023 21:08

Tıp fakültesinde araştırma görevlisine saldırı! Saldırgan gözaltına alındı

Konya’da üniversite hastanesinde görev yapan Dr. Araştırma Görevlisine saldırıp, burnunu kıran şüpheli Rıza B. gözaltına alındı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Tıp fakültesinde araştırma görevlisine saldırı! Saldırgan gözaltına alındı

Olay, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Poliklinikte çalışan Dr. Araştırma Görevlisi, muayene sırasında tedavi için neler yapılacağını anlattığı sırada iddiaya göre hasta yakını Rıza B. tarafından saldırıya uğradı.

Saldırgan poliklinikteki görevliler ve vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Hastanede tedavi altına alınan araştırma görevlisinin burnunda kırık oluştuğu öğrenilirken, doktorun şikayetçi olması üzerine Rıza B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konya Valiliği de yaptığı açıklamada, üniversite hastanesinde görevli doktorun fiziki saldırıya uğradığını, saldırganın Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındığını açıkladı.

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Tıp fakültesinde araştırma görevlisine saldırı! Saldırgan gözaltına alındı
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