Tıp fakültesinde araştırma görevlisine saldırı! Saldırgan gözaltına alındı

Olay, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Poliklinikte çalışan Dr. Araştırma Görevlisi, muayene sırasında tedavi için neler yapılacağını anlattığı sırada iddiaya göre hasta yakını Rıza B. tarafından saldırıya uğradı.

Saldırgan poliklinikteki görevliler ve vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Hastanede tedavi altına alınan araştırma görevlisinin burnunda kırık oluştuğu öğrenilirken, doktorun şikayetçi olması üzerine Rıza B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konya Valiliği de yaptığı açıklamada, üniversite hastanesinde görevli doktorun fiziki saldırıya uğradığını, saldırganın Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındığını açıkladı.