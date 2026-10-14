Tıpkı insanlar gibi davranıyorlar: 18 balina üzerindeki o çarpıcı keşif

Ancak Aarhus Üniversitesi'nden kıdemli araştırmacı ve su altı akustikçisi Frants Havmand Jensen'e göre, okyanuslardaki devasa insan kaynaklı gürültü bu hassas dengeyi altüst ediyor. Illustreret Videnskab dergisine açıklamalarda bulunan Jensen, dünya genelindeki su altı gürültüsünün çok büyük bir sorun teşkil ettiğini vurguluyor.