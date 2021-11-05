Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri TIR dorsesinde 149 kaçak göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 5.11.2021 13:52 Son Güncelleme: 5.11.2021 14:25

TIR dorsesinde 149 kaçak göçmen yakalandı

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
TIR dorsesinde 149 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis’te yol kontrolü yapan Jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurdukları TIR’ın dorsesinde 149 kaçak göçmen yakaladı. Organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Bitlis-Baykan yolu üzerindeki Tanrıyar Jandarma karakolu ekipleri arama kontrol noktasında yol kontrol uygulaması yaptı. Yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan Türkiye plakalı bir TIR dorsesi içerisinde, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 149 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı belirtilen 1 kişi yakalandı.

TIR dorsesinde 149 kaçak göçmen yakalandı

Yakalanan U.Ö. isimli organizatör, Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 149 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
TIR dorsesinde 149 kaçak göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA