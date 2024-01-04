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Giriş Tarihi: 5.1.2024

TIR dorsesinde 49 göçmen yakalandı

TIR dorsesinde 49 göçmen yakalandı
Erzincan'da polisin durdurduğu gümrük mühürlü TIR'ın dorsesinde 49 düzensiz göçmen yakalandı. İran uyruklu TIR sürücüsü ise tutuklandı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce; Gürbulak sınır kapısından ülkeye giriş yapan bir TIR Erzurum-Erzincan karayolundaki polis uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde TIR sürücüsünün İran uyruklu M.S. olduğu tespit edildi. Daha sonra, TIR dorsesinin gümrük mühürlü olması sebebiyle gümrük görevlileriyle dorse açıldı. Dorse içerisinde ülkeye yasadışı yollardan giren 49 yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. TIR sürücüsü M.S. göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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TIR dorsesinde 49 göçmen yakalandı
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