TIR dorsesinde 49 göçmen yakalandı

Erzincan'da polisin durdurduğugümrük mühürlüTIR'ın dorsesinde49 düzensiz göçmenyakalandı. İranuyruklu TIR sürücüsüise tutuklandı.Erzincanİl EmniyetMüdürlüğü GöçmenKaçakçılığıylaMücadele ve HudutKapıları ŞubeMüdürlüğü'nce;Gürbulak sınır kapısındanülkeyegiriş yapan bir TIRErzurum-Erzincankarayolundaki polisuygulama noktasındadurduruldu. Yapılankontrollerde TIRsürücüsünün İranuyruklu M.S. olduğutespit edildi.Daha sonra, TIRdorsesinin gümrükmühürlü olmasısebebiyle gümrükgörevlileriyle dorseaçıldı. Dorse içerisindeülkeye yasadışıyollardan giren49 yabancı uyrukludüzensiz göçmen tespitedildi. TIR sürücüsüM.S. göçmenkaçakçılığı yapmaksuçundan çıkarıldığımahkemece tutuklanarakcezaevine gönderildi.