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Giriş Tarihi: 25.2.2025 19:06 Son Güncelleme: 25.2.2025 19:10

TIR ile polis aracı çarpıştı: 1 polis memuru şehit oldu, 2 polis ağır yaralı

Konya’da TIR’ın, polis aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 polis memuru şehit olurken, 2 polis memuru da ağır şekilde yaralandı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
TIR ile polis aracı çarpıştı: 1 polis memuru şehit oldu, 2 polis ağır yaralı

Kaza, saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi Kavşağında meydana geldi.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 42 A 7258 plakalı resmi polis ile TIR kavşakta çarpıştı. Kazada ekip aracındaki 3 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yapılan müdahaleler sonrası 1 polis memurunun şehit olduğunu tespit etti. Ağır yaralı olan polis memurları ise ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

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TIR ile polis aracı çarpıştı: 1 polis memuru şehit oldu, 2 polis ağır yaralı
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