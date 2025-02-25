TIR ile polis aracı çarpıştı: 1 polis memuru şehit oldu, 2 polis ağır yaralı

Kaza, saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saadet Caddesi ile Okyar Caddesi Kavşağında meydana geldi.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 42 A 7258 plakalı resmi polis ile TIR kavşakta çarpıştı. Kazada ekip aracındaki 3 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yapılan müdahaleler sonrası 1 polis memurunun şehit olduğunu tespit etti. Ağır yaralı olan polis memurları ise ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.