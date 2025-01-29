Haberler Yaşam Haberleri TIR şoförü tartıştığı tamirciyi silahla vurdu
Giriş Tarihi: 29.1.2025 17:11 Son Güncelleme: 29.1.2025 17:25

TIR şoförü tartıştığı tamirciyi silahla vurdu

Ankara’da, 2 yıl önce yaptırdığı tırının tekrar arızalanması sonucu, aynı tamirciye başvuran sürücü E.A., tartıştığı tamirci U.Ç.’yi sinirlerine hakim olamayarak tabancayla bacağından vurdu. Olayın ardından kaçan saldırgan, polisin titiz takibi sayesinde kısa sürede yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
TIR şoförü tartıştığı tamirciyi silahla vurdu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşanan korkunç olayda, 2 yıl önce tırını tamir ettiren bir şoför, aracındaki tekrar meydana gelen arıza nedeniyle aynı tamirciye başvurdu. Başkent Bulvarı, Mehmet Ali Bey Parkı önünde test sürüşü sırasında bilinmeyen bir sebeple tartışan E.A. isimli tırın sürücüsü, tartışmanın ardından tamircisi U.Ç.'yi tabancayla bacağından vurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralanan tamirci, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırgan E.A. ise olay yerinden kaçtı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli E.A. yakalayarak gözaltına aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
TIR şoförü tartıştığı tamirciyi silahla vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA