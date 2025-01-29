TIR şoförü tartıştığı tamirciyi silahla vurdu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşanan korkunç olayda, 2 yıl önce tırını tamir ettiren bir şoför, aracındaki tekrar meydana gelen arıza nedeniyle aynı tamirciye başvurdu. Başkent Bulvarı, Mehmet Ali Bey Parkı önünde test sürüşü sırasında bilinmeyen bir sebeple tartışan E.A. isimli tırın sürücüsü, tartışmanın ardından tamircisi U.Ç.'yi tabancayla bacağından vurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralanan tamirci, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırgan E.A. ise olay yerinden kaçtı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli E.A. yakalayarak gözaltına aldı.