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Giriş Tarihi: 12.6.2023 13:01 Son Güncelleme: 12.6.2023 13:02

TIR'a arkadan çarpan polis hayatını kaybetti...

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü polis memuru Selahattin Urhan (27), yaşamını yitirdi...

DHA
TIR’a arkadan çarpan polis hayatını kaybetti...

Kaza, sabah saatlerinde Bala-Kaman kara yolu Aşağışeyh köyü yakınında meydana geldi. Ankara yönüne giden Selahattin Urhan yönetimindeki 38 ADG 183 plakalı otomobil, inşaat demiri yüklü Metin Yıldız'ın kullandığı 06 BT 4931 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile TIR'ın altına giren araçtaki Urhan, bulunduğu yere sıkıştı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi çıkarılan Urhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ankara'da Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru olduğu belirtilen Urhan'ın cenazesi, morga kaldırıldı. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı...

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TIR'a arkadan çarpan polis hayatını kaybetti...
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