Haberler Yaşam Haberleri TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Giriş Tarihi: 14.10.2024 17:56 Son Güncelleme: 14.10.2024 19:31

TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Ankara Çevre Yolu'nda, lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
TIR’a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ankara'nın Eryaman mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden V.B idaresindeki otomobil, lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridinde duran çekici ve dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü V.B. hayatını kaybederken, yanındaki 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 14 yaşındaki R.A. da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otomobilin, TIR sürücüsünün önlem için yola koyduğu reflektöre de çarptığı görülürken, kaza nedeniyle bölgede trafik, bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA