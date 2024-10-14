TIR’a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Kaza, saat 13.00 sıralarında Ankara'nın Eryaman mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden V.B idaresindeki otomobil, lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridinde duran çekici ve dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü V.B. hayatını kaybederken, yanındaki 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan 14 yaşındaki R.A. da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otomobilin, TIR sürücüsünün önlem için yola koyduğu reflektöre de çarptığı görülürken, kaza nedeniyle bölgede trafik, bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.