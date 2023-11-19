TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Nurdağı-Gaziantep yolunun 15'inci kilometresinde gece meydana gelen kazada, Gaziantep'e giden Nihat K. idaresindeki TIR, aşırı yağış nedeniyle Çakmak Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Aynı güzergahta seyir halinde olan Numan Ünün idaresindeki otomobil de arkadan TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin otomobilden çıkarttığı 4 yaralı Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Numan Ünün yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Sevim, Harun Efe ve Hamza Mert Ünün'ün tedavileri devam ediyor.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.