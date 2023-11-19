Haberler Yaşam Haberleri TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Giriş Tarihi: 19.11.2023 11:55 Son Güncelleme: 19.11.2023 12:29

TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Gaziantep'te yağmurun kayganlaştırdığı yolda kayarak kaza yapan TIR'a çarpan otomobildeki 1 kişi öldü. Kazada 3 kişi de yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Nurdağı-Gaziantep yolunun 15'inci kilometresinde gece meydana gelen kazada, Gaziantep'e giden Nihat K. idaresindeki TIR, aşırı yağış nedeniyle Çakmak Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Aynı güzergahta seyir halinde olan Numan Ünün idaresindeki otomobil de arkadan TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin otomobilden çıkarttığı 4 yaralı Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Numan Ünün yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Sevim, Harun Efe ve Hamza Mert Ünün'ün tedavileri devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Ay-yıldızlılar, Almanya’da şov yaptı! A Milli Takımımız, özel maçta 3 golle kazandı…
İsrail medyasından büyük itiraf: 7 Ekim gerçeği ortaya çıktı! Festivaldeki sivilleri böyle vurmuşlar...
İYİ Parti’de kayıp para iddiası! Meral Akşener ilk kez konuştu: İstifa ederim!
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'ye 'İsrail' uyarısı: Bu dünya için daha büyük bir kriz demek!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Gaziantep'e müjde: Yüksek hızlı tren geliyor!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan Almanya dönüşü Gazze, İsrail, Eurofighter ile ilgili önemli mesajlar
Montella takımın çehresini değiştirdi
Lale Orta’dan yasak aşk iddiasına ‘namus’ şikayeti! “Namusuma iftira attı, onurumu rencide etti”
SON DAKİKA | İngiliz Guardian ve BBC İsrail'in Şifa Hastanesi iddialarını çürüttü: Deliller yetersiz!
ARKADAŞINA GÖNDER
TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA