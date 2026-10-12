TIR’ı sollamak isterken canından oldu: 3 çocuk babası feci şekilde can verdi

Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi Seragölü Caddesi'nde Derecik istikametinde ilerleyen Mustafa Kahriman yönetimindeki motosiklet, önünde seyreden Fatih Çoban (48) idaresindeki TIR'ı sollamak istedi. Sollama sırasında kontrolden çıkan motosiklet, TIR'ın altına girdi. Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan Kahriman, olay yerinde hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kahriman'ın acı haberi yakınlarını yasa boğdu. Kazanın ardından TIR sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.