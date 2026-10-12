Haberler Yaşam Haberleri TIR'ı sollamak isterken canından oldu: 3 çocuk babası feci şekilde can verdi
Giriş Tarihi: 12.10.2026 10:13

TIR'ı sollamak isterken canından oldu: 3 çocuk babası feci şekilde can verdi

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde TIR'ı sollamak isteyen motosiklet sürücüsü Mustafa Kahriman (43), kontrolden çıkan motosikletinin TIR'ın altına girmesi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Kahriman’ın ölümü ailesini yasa boğarken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
TIR’ı sollamak isterken canından oldu: 3 çocuk babası feci şekilde can verdi
  • ABONE OL

Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi Seragölü Caddesi'nde Derecik istikametinde ilerleyen Mustafa Kahriman yönetimindeki motosiklet, önünde seyreden Fatih Çoban (48) idaresindeki TIR'ı sollamak istedi. Sollama sırasında kontrolden çıkan motosiklet, TIR'ın altına girdi. Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan Kahriman, olay yerinde hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kahriman'ın acı haberi yakınlarını yasa boğdu. Kazanın ardından TIR sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#TRABZON #AKÇAABAT
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
TIR'ı sollamak isterken canından oldu: 3 çocuk babası feci şekilde can verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA