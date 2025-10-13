Haberler Yaşam Haberleri TIR’ın altına giren otomobilde 3 kişi öldü
Giriş Tarihi: 13.10.2025 16:25

TIR’ın altına giren otomobilde 3 kişi öldü

Rize'nin Çayeli ilçesi Limanköy Mahallesi’nde meydana gelen kazada TIR'ın altına giren otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti.

MUSTAFA BAYRAK
Edinilen bilgiye göre, otomobil, Rize istikametinden Çayeli yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen Gürcistan plakalı TIR'ın dorsesine çarparak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve Çayeli Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Nuray Başar (48) ağır yaralı olarak araçtan çıkarılarak ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkarılan Ahmet Okumuş (71) ve Gülsüm Okumuş'un (60) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Nuray Başar (48) ise kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

