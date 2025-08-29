Haberler Yaşam Haberleri Tırın çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Çorum’da silobas dorse takılı tırın çarptığı 11 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, Birkan Y. idaresindeki tır, Dr. İlhan Gürel Caddesi üzerinde bisikletiyle seyir halinde olan E.D'ye (11) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası tır sürücüsü Birkan Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

