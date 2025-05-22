Yer Zonguldak: TIR’ın çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti!

Zonguldak'ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını yitirdi. Saat 11.30 sıralarında Zonguldak çevre yolu üzerinde seyir halindeki 28 AS 074 plakalı nakliyat TIR'ı, yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Rukiye Solmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın metrelerce savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rukiye Solmaz, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan yaşlı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan tır sürücüsü S.A. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan meydana gelen kaza sonucunda hayatını kaybeden Rukiye Solmaz Cuma günü (bugün) evinde helallik alınarak öğle namazına müteakip İnağzı Hz. Hüseyin Camisinde namazı kılınarak İnağzı Aile Mezarlığına defin edileceği bildirildi.