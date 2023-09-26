TIR’ın çarptığı motosiklet yaşamını yitirdi

Adana'da TIR şoförü Çiğdem U., yolda dönüş yaptığı sırada motosiklet sürücüsü Emircan Zorlu'ya (20) çarpıp altına aldı. Kazada TIR altında kalan Zorlu yaşamını yitirirdi. TIR şoförü Çiğdem U., gözaltına alındı.

DÖNÜŞÜ YAPTIĞI SIRADA

Kaza, İncirlik Hürriyet Mahallesi Girne Bulvarı'nda D-400 Karayolu'nda meydana geldi. TIR'ın şoförü Çiğdem U., yolda dönüş aldığı sırada motosikletli Emircan Zorlu'ya çarpıp, altına aldı. Genç adam bir süre aracın altında sürüklendikten sonra Çiğdem U. sesi duyup, aracını durdurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Zorlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Zorlu'nun cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan şoför Çiğdem U. İncirlik Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.