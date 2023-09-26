Haberler Yaşam Haberleri TIR’ın çarptığı motosiklet yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 26.9.2023 10:58 Son Güncelleme: 26.9.2023 11:06

TIR’ın çarptığı motosiklet yaşamını yitirdi

Adana’da Tır şoförü Çiğdem U., yolda dönüş yaptığı sırada motosiklete çarparak sürücüsünü altına aldı. Kazada TIR altında kalan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
TIR’ın çarptığı motosiklet yaşamını yitirdi

Adana'da TIR şoförü Çiğdem U., yolda dönüş yaptığı sırada motosiklet sürücüsü Emircan Zorlu'ya (20) çarpıp altına aldı. Kazada TIR altında kalan Zorlu yaşamını yitirirdi. TIR şoförü Çiğdem U., gözaltına alındı.

DÖNÜŞÜ YAPTIĞI SIRADA

Kaza, İncirlik Hürriyet Mahallesi Girne Bulvarı'nda D-400 Karayolu'nda meydana geldi. TIR'ın şoförü Çiğdem U., yolda dönüş aldığı sırada motosikletli Emircan Zorlu'ya çarpıp, altına aldı. Genç adam bir süre aracın altında sürüklendikten sonra Çiğdem U. sesi duyup, aracını durdurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Zorlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Zorlu'nun cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan şoför Çiğdem U. İncirlik Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Çelik için 2 isme aba altından sopa: Desteği çekerlerse altlarını boşaltırım!
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te kısmi ödeme dönemi! Yüzde 50'ye kadarı erken kullanılabilecek
Bakan Yerlikaya: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sahipsiz İstanbul! Göksu: Çöken toplu ulaşım sisteminden şikayet eden vatandaşları sabotajla suçladılar
İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!
Fırtına geliyor! İstanbul Valiliği uyardı: Bugün akşam saatlerinden itibaren...
Sabancı ailesinin hemşiresi tanık oldu: Gizli kayıt skandalında ikinci perde
Derin millet...
Son dakika: Trabzonspor’a büyük şok! Hatayspor 2-0 geriden gelerek kazandı…
ARKADAŞINA GÖNDER
TIR’ın çarptığı motosiklet yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA