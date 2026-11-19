Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı suçunu önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Kırmasırt Mahallesi Mardin Yolu Diyarbakır istikameti TRT Jandarma uygulama noktası mevkiinde durdurulan tır içerisinde kontroller gerçekleştirildi.

DORSEDE GİZLİ BÖLME BULUNDU

Tırın 13 metrelik sal dorsenin tabanına profil demirler kullanılarak gizli bölme (zula) oluşturulduğu tespit edildi. Yüksekliği 1 metre, genişliği 2,5 metre olan, üst kısmı damlama boruları ile örtülü ve dışı çadırla kapatılmış bu gizli bölmede saklanan; 55 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve organizatör İ. Ç. yakalandı.