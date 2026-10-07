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Giriş Tarihi: 7.10.2026 21:42

Tırın kafasından ayrılan dorse yola devrildi: 3 araç kıl payı kurtuldu

Düzce’de tırın dorsesinin düşmesi sonucu korku dolu anlar yaşandı. Dorsenin devrilmesiyle çevrede bulunan 3 araç büyük bir tehlike atlattı.

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İHA
Tırın kafasından ayrılan dorse yola devrildi: 3 araç kıl payı kurtuldu
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Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tırın kafasından çıkan dorse yola devrildi. Dorse, park halindeki 3 aracın bulunduğu noktaya doğru devrilirken araçlara yalnızca 2 santimetre kala durdu.

Olayda şans eseri araçlarda hasar meydana gelmezken, araç sahipleri yaşananları "Helal parayla alınan 3 araç, 4 santimetreyle devrilen tırdan kurtuldu" sözleriyle değerlendirdi. Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, dorsenin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

#DÜZCE
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Tırın kafasından ayrılan dorse yola devrildi: 3 araç kıl payı kurtuldu
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