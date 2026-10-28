Titanic Grup’tan ’Mustafa Sarıgül’ iddiaları sonrası açıklama: Hiç kimseyle ticari ilişkimiz yok

Sarıgül ailesine yönelik soruşturma sonrası, Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde rüşvet paralarıyla Titanic Otel'in gizli ortağı olduğu iddia edildi. Titanic Grup, çıkan haberlerin ardından kamuoyuna açıklamada bulundu ve, "Otel yatırımlarımızın mülkiyeti ve finansmanıyla ilgili hiç kimseyle ticari bir ilişkimiz bulunmamaktadır." dedi.

Titanic Grup'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Titanic Grup adına arayan Grup yetkilileri son günlerde basına yansıyan haberlerin içeriğinin tamamen asılsız olduğunu belirterek , bir soruşturmanın varlığı dışında yazılan tüm iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade ederek aşağıdaki açıklamalarda bulundu ..

Aygün grup olarak kamuoyu açıklamamızda belirttiğimiz üzere ;

YATIRIMLARIMIZ ÖZ KAYNAKLAR VE KREDİLERLE GERÇEKLEŞTİ

Aygün ailesinin ticari geçmişi, 1967 yılında Almanya'ya uzanan yaklaşık 60 yıllık bir çalışma ve mücadele hikâyesine dayanmaktadır.

Grubumuzun yatırımları, ticari faaliyetlerimizden elde ettiğimiz kazançlar, öz kaynaklarımız ve bankacılık sistemi üzerinden sağlanan yatırım kredileriyle gerçekleştirilmiştir.

Yatırımlarımızın finansman kaynakları, banka kayıtları, kredi sözleşmeleri, tapu ve ticari belgelerle ortaya konulabilecek niteliktedir. Bu, Otel yatırımlarımızın mülkiyeti ve finansmanıyla ilgili hiç kimseyle ticari bir ilişkimiz bulunmamaktadır.

Bugün yaklaşık 8.000 kişiye doğrudan istihdam sağlıyor, turizm faaliyetlerimizle ülkemize önemli ölçüde döviz kazandırıyoruz.

Tek beklentimiz, masumiyet karinesine saygı gösterilmesi ve ailemizin doğrulanmamış iddialarla kamuoyu önünde yıpratılmamasıdır.

Ailemizin ve şirketlerimizin itibarını zedeleyen gerçeğe aykırı iddialara karşı tüm yasal haklarımızı saklı tutuyoruz.

Devletimizin adaletine ve hukukun üstünlüğüne güvenimiz tamdır.

Dün olduğu gibi bugün de ülkemiz için çalışmaya, üretmeye, yatırım yapmaya ve istihdam sağlamaya devam edeceğiz