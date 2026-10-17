Titanik bu listede yok! İşte tarihin en ölümcül 10 deniz faciası

1. MV Wilhelm Gustloff: Tarihin en ölümcül gemi batışı

30 Ocak 1945, Baltık Denizi

Başlangıçta Nazi Almanyası'nın "Kraft durch Freude" (Neşe Yoluyla Güç) programı için yapılmış bir yolcu gemisi olan Wilhelm Gustloff, 1945'in başında Doğu Prusya'dan kaçan sivilleri taşıyordu. Sovyet denizaltısı S-13'ün attığı üç torpido gemiyi vurdu ve gemi yaklaşık bir saat içinde battı.

İlk torpido mürettebatın bulunduğu ön tarafa, ikincisi makine dairesine (elektriklerin ve aydınlatmanın tamamen kesilmesine neden olarak) ve üçüncüsü ise geminin arka kısmına çarptı.