Özellikle aralarından bir tanesi var ki; tam anlamıyla bir yüzen tabuttu. Resmi taşıma kapasitesinin tam 4 katı insanı güvertesine dolduran bu feribot, fırtınalı bir gecede dakikalar içinde alabora olduğunda arkasında insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden birini bıraktı.

İşte bu kazanın detayları ve denizcilik tarihinin en ölümcül gemi kazaları.