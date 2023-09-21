TMPK’dan muhteşem gala

AKSU: YAVUZ KOCAÖMER, PARALİMPİK HAREKETİN TÜRKİYE'DEKİ ÖNCÜSÜYDÜ

TMPK Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, 20. Yıl Galası'nda yaptığı açılış konuşmasında, Paralimpik Hareketin Türkiye'deki gelişimine ve gelecek hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Aksu, konuşmasında Yavuz Kocaömer'e de özel bir yer ayırdı. Kocaömer'i 'Paralimpik Hareketin Türkiye'deki öncüsü' olarak nitelendiren Aksu şunları söyledi:

"Yavuz Kocaömer, 2002 yılında Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'ni kurarak, bu alandaki önemli bir boşluğu doldurdu. Kocaömer'in liderliğinde, Türkiye Paralimpik Oyunları'na katılımını artırmaya ve Paralimpik Hareketi Türkiye'de daha da tanıtmaya başladı. Kocaömer'in vefatı, Paralimpik Hareket için büyük bir kayıp oldu. Ancak onun vizyonu ve azmi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin bugün geldiği noktayı şekillendirmeye devam ediyor."

Aksu, konuşmasında, Türkiye'nin Paralimpik Oyunları'na katılımının 1992 yılında başladığını ve 2002 yılında TMPK'nın kurulmasıyla birlikte bu alanda önemli bir ivme kazandığını vurguladı. Aksu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin 87 sporcuyla katılım rekoru kırdığını ve 15 madalya kazandığını belirterek, "Bu başarılar, Türkiye'de Paralimpik Hareketin ne kadar hızlı geliştiğinin bir göstergesidir," dedi.

Aksu ayrıca, Paralimpik Hareketin Türkiye'deki gelişiminin engelli haklarına yönelik farkındalığı artırdığını ve engelli bireylerin topluma daha fazla dahil edilmesine katkı sağladığını belirtti.

Aksu, konuşmasının sonunda, Paralimpik Hareketin daha da ileri taşınması için yeni hedefler belirlediklerini belirterek şunları söyledi: "Daha fazla kategoride, daha fazla sporcuyla, daha fazla madalya kazanarak, Paralimpik Hareketin Türkiye'de hak ettiği yeri almasını sağlamak istiyoruz. TMPK olarak engelli bireylerin topluma daha fazla dahil edilmesine katkı sağlamak amacındayız. Engelli bireylerin topluma dahli, İstanbul'un 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği adaylığı yolunda da en büyük avantajlarımızdan biri olacaktır."