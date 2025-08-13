Tokat’ta boş arazide çıkan yangın paniğe neden oldu!



İddiaya göre evlerin arasında bulunan boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın tamamen söndürülürken, olay anı drone ile havadan görüntülendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.