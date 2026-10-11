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Giriş Tarihi: 11.10.2026 23:07

Tokat’ta eğitime dezenfeksiyon arası!

Tokat il merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına yapılan başvuruların ardından dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesi için 12 eğitim Pazartesi eğitime ara verildi.

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İHA
Tokat’ta eğitime dezenfeksiyon arası!
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Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kent merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurular yapılması üzerine okullarda detaylı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi. Çalışmaların daha verimli ve steril şartlarda yürütülmesi amacıyla 12 Ekim Pazartesi günü Tokat il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

#TOKAT
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Tokat’ta eğitime dezenfeksiyon arası!
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