Tokat’ta feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Tarlaya uçtu!

Edinilen bilgilere göre, kaza, Tokat Yeşilyurt ilçesi Çerkezdanışment köyü mevkiinde tek yönlü olarak meydana geldi. Çerkezdanışment köyünden Yeşilyurt ilçesine seyir halindeki Z.D hakimiyetinde ki 60 ABL 534 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak tarlaya uçtu.