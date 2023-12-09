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Giriş Tarihi: 9.12.2023 13:41

Tokat'ta feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Tarlaya uçtu!

Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tarlaya uçtu. Araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandığı açıklandı.

İHA
Tokat’ta feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Tarlaya uçtu!

Edinilen bilgilere göre, kaza, Tokat Yeşilyurt ilçesi Çerkezdanışment köyü mevkiinde tek yönlü olarak meydana geldi. Çerkezdanışment köyünden Yeşilyurt ilçesine seyir halindeki Z.D hakimiyetinde ki 60 ABL 534 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak tarlaya uçtu.

Araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalenin ardından yaralılar Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan kişilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Tokat'ta feci kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Tarlaya uçtu!
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