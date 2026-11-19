Kaza, ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Küçük Karayün mevkisinde meydana geldi. Ahmet Demircan (76) yönetimindeki 60 TJ 330 plakalı kamyonet ile Y.D. idaresindeki 60 ABS 496 plakalı kamyon çarpıştı.

Tokat'ta kamyonet ile kamyon çarpıştı: 2 ölü 4 yaralı

Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Demircan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif Demircan da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüste bulunan Y.D., O.D. ve Y.D. ile kamyonet sürücüsü Y.D. ise yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.