Tokat’ta otomobilin bijon anahtarı fırladı: 1 ölü...

Otomobili yol kenarına çekip lastiği değiştirmek için aracı kriko ile kaldıran Tekin, vidaları sökmeye çalıştığı sırada bijon anahtarı fırladı. Metehan Tekin, anahtarın başına çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Tekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı...