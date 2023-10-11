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Giriş Tarihi: 11.10.2023 11:37

Tokat'ta vahşet! Domuz nöbeti sırasında oğlunu öldürdü!

Tokat'ta domuz saldırılarına karşı nöbet tutan Rıza Doğan oğlu Abidin'i vurdu. İfadesinde, "Yanlışlıkla vurdum" diye konuştu.

DHA
Tokat’ta vahşet! Domuz nöbeti sırasında oğlunu öldürdü!
Korkunç olay, dün Tokat'ın Akyamaç köyünde yaşandı. Rıza Doğan ve oğlu Abidin Doğan, köydeki ceviz fidanlarının bulunduğu alana giren domuzlar için geceleri nöbet tutmaya başladı. Ceviz fidanlarının arasında gezen Abidin Doğan, babasının yanına doğru yürüdü. Oğlunu fark etmeyen Rıza Doğan, av tüfeğini ateşledi. Tüfekten çıkan fişekler, Abidin Doğan'ın göğüs bölgesine isabet etti. Oğlunu vurduğunu fark eden Rıza Doğan, durumu sağlık ekiplerine ve yakınlarına bildirdi.

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde öldüğü belirlenen Abidin Doğan'ın cesedi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Oğlunu yanlışlıkla vurduğunu belirten Rıza Doğan, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Tokat'ta vahşet! Domuz nöbeti sırasında oğlunu öldürdü!
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