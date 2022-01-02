Tokat’ta yılbaşında işlenen cinayette şok detay! Katil görme engelli çıktı!

Olayda Mehmet Güneş ve Kadir Yılmaz bıçakla yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Güneş ve Kadir Yılmaz ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Mehmet Güneş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.