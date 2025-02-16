Tokat’taki cinayetin sebebi ortaya çıktı! Eşine bıçak çektiği için...

Önceki gün Niksar ilçesi Kırkkızlar Mahallesi Narman Sokak'ta sabah saatlerinde N. Akbulut ile oğlu Berat Akbulut arasında evde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
OĞLUNU KESERLE ÖLDÜRDÜ
Kavga sırasında N. Akbulut, oğlunun başına keserle vurdu. Ağır yaralanan Berat Akbulut olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri babayı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N. Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Berat Akbulut'un cenazesi ise Akkuş köyünde toprağa verildi.