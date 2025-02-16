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Giriş Tarihi: 16.2.2025 16:18

Tokat'taki cinayetin sebebi ortaya çıktı! Eşine bıçak çektiği için...

Tokat'ın Niksar ilçesinde oğlunu, başına keserle vurarak öldüren baba N. Akbulut'un cinayeti neden işlediği ortaya çıktı. Akbulut'un, annesine bıçak çeken oğlunu çıkan tartışma sonucu keserle öldürdüğü iddia edildi.

İHA
Tokat’taki cinayetin sebebi ortaya çıktı! Eşine bıçak çektiği için...

Önceki gün Niksar ilçesi Kırkkızlar Mahallesi Narman Sokak'ta sabah saatlerinde N. Akbulut ile oğlu Berat Akbulut arasında evde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

OĞLUNU KESERLE ÖLDÜRDÜ

Kavga sırasında N. Akbulut, oğlunun başına keserle vurdu. Ağır yaralanan Berat Akbulut olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri babayı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N. Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Berat Akbulut'un cenazesi ise Akkuş köyünde toprağa verildi.

CİNAYETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

N. Akbulut'un, annesine bıçak çeken oğlunu çıkan tartışma sonucu keserle öldürdüğü iddia edildi.

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Tokat'taki cinayetin sebebi ortaya çıktı! Eşine bıçak çektiği için...
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