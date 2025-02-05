Tokat’taki feci kazadan 26 gün sonra bir acı haber daha!

Tokat'ta 10 Ocak 2025 Cuma günü sabah saatlerinde Niksar ilçesi D-100 kara yolu Yolkonak beldesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

İddiaya göre Fahri Palaz yönetimindeki otomobil, Oktay Yılmaz idaresindeki tıra arkadan çarptı. Tır dorsesinin altına giren otomobildeki Ayşe Koca hayatını kaybederken, Saniye Palaz ve Suat Palaz yaralandı. Öte yandan meydana gelen bu kaza nedeniyle yol kenarına park edilen araçların; neden olduğu kazada da 3 araçta hasar oluştu.

Kazadan ağır yaralı kurtulan otomobildeki Suat Palaz Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altında tutuluyordu. Palaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak 26 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Suat Palaz için bugün Erbaa ilçesinde Gaziosmanpaşa mahallesindeki evinin önünde helallik alındı. İkindi namazına müteakip ise defnedildi. Kazada ölen Ayşe Koca ve Suat Palaz'ın akraba olduğu öğrenildi.