TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor!

TOKİ, yeni arsa satışıyla yatırım yapmayı düşünenlere farklı seçenekler sunuyor. Satış listesinde konut arsalarının yanı sıra ticaret, tarım ve sanayi alanları da bulunuyor. Açık artırmaya katılmak isteyenler, TOKİ arsa satışı kapsamında belirlenen ödeme koşullarını ve kendilerine uygun taşınmazları inceleyebilirler.
TOKİ'nin 61 ilde gerçekleştireceği arsa satışı, 5-6 Kasım tarihlerinde yapılacak. Açık artırmalar her iki gün de saat 10.30'da başlayacak. Toplam 725 arsa, yaklaşık 3 milyon 450 bin metrekarelik alanı kapsıyor.
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Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ ve Erzurum.
Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin ve Muğla.
Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak.
Belirlenen arsalar için yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade uygulanacak. Bazı arsalar yalnızca peşin bedelle satılacak. Vadeli satışa çıkarılan belirli taşınmazlarda ise peşin ödeme yapanlara yüzde 15 indirim sağlanacak. İndirim kapsamındaki arsalar, TOKİ'nin yayımladığı satış listesinden öğrenilebilecek. Satışa sunulan taşınmazlar KDV'den muaf olacak.
Açık artırmalar Ankara'daki Radisson Blu Hotel ile İstanbul'daki TOKİ Halkalı Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Bu adreslere gidemeyen alıcılar, www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden de teklif verebilecek.
Müzayedeye katılmak isteyenlerin satın almayı düşündükleri arsanın satış şartlarını incelemesi ve belirlenen katılım teminatını yatırması gerekiyor. Arsa listesi, satış bedelleri ve katılım koşulları TOKİ'nin resmi internet sitesinden öğrenilebilecek.
6️⃣1️⃣ ilde 7️⃣2️⃣5️⃣ Arsa Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor ✅ Arsalar belirli lotlarda yüzde 2️⃣0️⃣ veya yüzde 2️⃣5️⃣ peşinat ve 4️⃣8️⃣ ay vade ile satılacak. ✅ Peşin alımlarda yüzde 1️⃣5️⃣ indirim uygulanacak. 🗓️ 0️⃣5️⃣-0️⃣6️⃣ Kasım 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ⏰ 1️⃣0️⃣:3️⃣0️⃣ 📍 Ankara Radisson Blu Hotel & TOKİ İstanbul Hizmet Binası İnternetten katılım ve teklif vermek için: 🌏 https://t.co/WbIrntJqnE 🔗 Detaylı bilgi için: https://t.co/YslhTnvUOQ— TOKİ (@Toki_Kurumsal) October 22, 2026