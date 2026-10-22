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Giriş Tarihi: 22.10.2026 14:41

TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor!

TOKİ, 61 ilde 725 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurdu. Arsa sahibi olmak veya birikimini gayrimenkulde değerlendirmek isteyenler, TOKİ arsa satışı için belirlenen takvimin yanı sıra taksitli ödeme ve peşin alım indirimi seçeneklerini de incelemeye başladı. İşte, açık artırma tarihleri...

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TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor!
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TOKİ, yeni arsa satışıyla yatırım yapmayı düşünenlere farklı seçenekler sunuyor. Satış listesinde konut arsalarının yanı sıra ticaret, tarım ve sanayi alanları da bulunuyor. Açık artırmaya katılmak isteyenler, TOKİ arsa satışı kapsamında belirlenen ödeme koşullarını ve kendilerine uygun taşınmazları inceleyebilirler.

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin 61 ilde gerçekleştireceği arsa satışı, 5-6 Kasım tarihlerinde yapılacak. Açık artırmalar her iki gün de saat 10.30'da başlayacak. Toplam 725 arsa, yaklaşık 3 milyon 450 bin metrekarelik alanı kapsıyor.

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TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TOKİ'nin satış listesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 61 il yer alıyor. Ankara'da 33, İstanbul'da 13 ve İzmir'de 6 arsa satışa sunulacak.

Arsa satışı yapılacak 61 il şöyle:

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Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ ve Erzurum.

Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin ve Muğla.

Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak.

TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME ŞARTLARI NELER?

Belirlenen arsalar için yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade uygulanacak. Bazı arsalar yalnızca peşin bedelle satılacak. Vadeli satışa çıkarılan belirli taşınmazlarda ise peşin ödeme yapanlara yüzde 15 indirim sağlanacak. İndirim kapsamındaki arsalar, TOKİ'nin yayımladığı satış listesinden öğrenilebilecek. Satışa sunulan taşınmazlar KDV'den muaf olacak.

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TOKİ ARSA SATIŞINA NASIL KATILIM SAĞLANACAK?

Açık artırmalar Ankara'daki Radisson Blu Hotel ile İstanbul'daki TOKİ Halkalı Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Bu adreslere gidemeyen alıcılar, www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden de teklif verebilecek.

Müzayedeye katılmak isteyenlerin satın almayı düşündükleri arsanın satış şartlarını incelemesi ve belirlenen katılım teminatını yatırması gerekiyor. Arsa listesi, satış bedelleri ve katılım koşulları TOKİ'nin resmi internet sitesinden öğrenilebilecek.

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