TOKİ arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor!

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin 61 ilde gerçekleştireceği arsa satışı, 5-6 Kasım tarihlerinde yapılacak. Açık artırmalar her iki gün de saat 10.30'da başlayacak. Toplam 725 arsa, yaklaşık 3 milyon 450 bin metrekarelik alanı kapsıyor.

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