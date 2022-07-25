TOKİ başvuru ekranı 2022: TOKİ başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022

Konutlara başvuru yapmak için öncelikle vatandaşların 18 yaşını doldurmuş olması ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altında, TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor.

Daha önce TOKİ'den hiçbir ev almış olmaması gerekiyor.

Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabiliyor. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ 24 il için ucuz konut projesi için başvurular, 18 Temmuz 2022 tarihinde başladı ve 4 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek.

TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ÖDEME KOŞULLARI

2+1 ile 3+1 seçenekli dairelerin fiyatları 163 bin liradan başlarken, taksitler ise 1.442 liradan başlıyor.

Ödeme seçenekleri ise projeden projeye göre farklılık göstermekte. Buna göre daireler, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade satışa sunuluyor. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.