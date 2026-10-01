TOKİ İSTANBUL 15 BİN KONUT KURASI 2026: TOKİ kiralık konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut başvuruları 14 Eylül – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında tamamladı. Böylece vatandaşların kura çekim tarihi için heyecanlı bekleyişi devam ediyor.

TOKİ'nin açıkladığı takvime göre kura işlemlerinin 2026 Ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor. Ancak çekilişin gerçekleştirileceği gün ve saate ilişkin henüz ayrı bir duyuru yayımlanmadı.