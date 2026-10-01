TOKİ İSTANBUL 15 BİN KONUT KURASI 2026: TOKİ kiralık konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ iş birliğiyle İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut kurası için geri sayım başladı. Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasında ön plana çıkan TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut kurası tarihi ve süreci merakla araştırlıyor. Başvuru süreci 2026 Eylül-Ekim aylarında tamamlanmıştı.
TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut başvuruları 14 Eylül – 25 Eylül 2026 tarihleri arasında tamamladı. Böylece vatandaşların kura çekim tarihi için heyecanlı bekleyişi devam ediyor.
TOKİ'nin açıkladığı takvime göre kura işlemlerinin 2026 Ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor. Ancak çekilişin gerçekleştirileceği gün ve saate ilişkin henüz ayrı bir duyuru yayımlanmadı.
İstanbul'daki ilk etap kiralık sosyal konutlar 4 farklı bölgede toplam 1.071 daire olarak planlandı:
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360; Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291; Arnavutköy'de ise 90 konut olmak üzere toplamda 1071 konut kiraya verilecek.
Bölge rayicin altında fiyatlarla ev kiralama imkânı sunacak proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin TL'den başlayacak. Oda sayısına göre kiralar 18 bin TL'ye kadar çıkacak.
- 1+1 konut: 10.000 TL
- 2+1 konut: 12.000 TL
- 3+1 konut: 15.000-TL
- 4+1 konut: 18.000-TL