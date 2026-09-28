TOKİ 46 ilde 383 arsayı satışa çıkarıyor: Yüzde 25 peşinat, 48 ay vade

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ Başkanlığı, 46 ilde bulunan 383 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Muhammen bedeli toplam 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 lira olan arsalar için açık artırmalar 29-30 Eylül'de saat 10.30'da gerçekleştirilecek.
383 ARSA İÇİN SATIŞ TARİHİ BELLİ OLDU
TOKİ tarafından satışa çıkarılacak arsaların toplam büyüklüğü 1 milyon 684 bin 690 metrekare olarak açıklandı.
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'taki arsalar açık artırmayla satılacak.
YÜZDE 25 PEŞİNAT, 48 AY VADE
Satışa sunulan arsalar konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğinde bulunuyor.
Alıcılar arsaların satış bedelinin yüzde 25'ini peşin ödeyerek kalan tutarı 48 ay vadeyle ödeme imkanından yararlanabilecek.
Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satışa sunulacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.
AÇIK ARTIRMA NEREDE YAPILACAK?
Açık artırmalar 29-30 Eylül tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda düzenlenecek.
İhaleye internet üzerinden de katılım sağlanabilecek. Teklifler "muzayede.emlakyonetim.com.tr" adresi üzerinden verilebilecek.
Satışa ilişkin ayrıntılı bilgilere TOKİ'nin internet sitesi, "muzayede.emlakyonetim.com.tr" adresi ve 444 84 34 numaralı telefon üzerinden ulaşılabilecek.