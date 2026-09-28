TOKİ 46 ilde 383 arsayı satışa çıkarıyor: Yüzde 25 peşinat, 48 ay vade

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ Başkanlığı, 46 ilde bulunan 383 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Muhammen bedeli toplam 10 milyar 358 milyon 647 bin 195 lira olan arsalar için açık artırmalar 29-30 Eylül'de saat 10.30'da gerçekleştirilecek.