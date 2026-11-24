TOKİ KİRALIK KONUTLARDA OTURMA SÜRESİ KAÇ YIL?

TOKİ'nin kiralık sosyal konutlarında oturma süresi en fazla 3 yıl olarak belirlendi. Bu sürenin tamamlanmasının ardından kiracılık hakkı sona erecek ve daireler için yeni hak sahipleri kura yoluyla seçilecek.

Konutlarda yalnızca hak sahibinin veya birinci derece yakınlarının ikamet etmesine izin verilecek. Dairelerin başkasına kiralanması ya da devredilmesi mümkün olmayacak. Ayrıca hak sahibinin veya eşinin bu süreçte ev sahibi olması halinde kiracılık hakkı sonlandırılacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör