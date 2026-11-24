İstanbul'daki 1.071 kiralık sosyal konut için kura çekiminin ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ancak ayın tamamlanmasına rağmen çekiliş için yeni bir tarih açıklanmadı.
Başvuru sahipleri, kura günü ve saatine ilişkin duyuruyu TOKİ'nin resmi açıklamalarından takip edebilecek.
Bakan Murat Kurum, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada ilk kiralık konutların anahtar teslimi için aralık ayını işaret etti. Açıklamanın ardından vatandaşlar, teslimlerden önce yapılması gereken kura çekiminin kasım ayında gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini merak etmeye başladı.
İlk etapta tahsis edilecek 1.071 konutun ilçelere göre dağılımı şöyle:
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören:360 konut
Maltepe, Tuzla ve Kartal:330 konut
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar:291 konut
Arnavutköy:90 konut
Konut tahsisleri dört ayrı grup üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak. Proje kapsamında toplamda 15 bin kiralık konutun hayata geçirilmesi planlanıyor. TOKİ'nin proje bilgilendirme sayfasında ilk etap, ilçe dağılımı ve başvuru koşullarına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.
Projedeki aylık tahsis bedelleri konut tipine ve bölgeye göre değişiyor. Başlangıç bedelleri şu şekilde açıklandı:
1+1 konutlar:10 bin TL
2+1 konutlar:12 bin TL'den başlayan tutarlar
3+1 konutlar:15 bin TL'den başlayan tutarlar
4+1 konutlar:18 bin TL'den başlayan tutarlar
TOKİ bilgilendirmesine göre teslim tarihinden itibaren ilk 12 ay boyunca tahsis bedeline artış uygulanmayacak. İlk artış, 12 aylık sürenin ardından gelen ilk ocak ayında TÜFE oranı esas alınarak yapılacak.
TOKİ'nin kiralık sosyal konutlarında oturma süresi en fazla 3 yıl olarak belirlendi. Bu sürenin tamamlanmasının ardından kiracılık hakkı sona erecek ve daireler için yeni hak sahipleri kura yoluyla seçilecek.
Konutlarda yalnızca hak sahibinin veya birinci derece yakınlarının ikamet etmesine izin verilecek. Dairelerin başkasına kiralanması ya da devredilmesi mümkün olmayacak. Ayrıca hak sahibinin veya eşinin bu süreçte ev sahibi olması halinde kiracılık hakkı sonlandırılacak.