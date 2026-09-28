Haberler Yaşam Haberleri TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ 2026 | TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 28.09.2026 10:56 Son Güncelleme: 28.09.2026 10:57

TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ 2026 | TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak, nereden öğrenilir?

İstanbul’da 1.071 kiralık sosyal konut için başvuruların sona ermesiyle vatandaşlar bu kez kura gününü beklemeye başladı. TOKİ, şartları karşılayan adaylar arasından konutlardan yararlanmaya hak kazanan isimleri açıklayacak. Peki, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak, nereden öğrenilir? İşte, kura sürecine ilişkin son gelişmeler...

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TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ 2026 | TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak, nereden öğrenilir?
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İstanbul'da kiralık ev arayan vatandaşlar için hazırlanan TOKİ projesinde, 12 farklı ilçede toplam 1.071 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Ekim ayında yapılması planlanan kura çekimiyle evlere yerleşecek isimlerin Bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor.

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçirdiği Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvurular 25 Eylül'de sona erdi. Yapılan son açıklamaya göre 1.071 konut için kura çekimi ekim ayında gerçekleştirilecek. TOKİ'nin kuraya katılmaya hak kazanan vatandaşları belirlemesi ve duyuru yapması bekleniyor.

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TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Ekim ayında yapılması planlanan çekilişle birlikte konutlardan yararlanacak isimler de belli olacak. Kura sonuçlarına ilişkin duyurular TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilmesi gerekiyor.

Başvuru durumunu öğrenmek isteyenler ise e-Devlet'te yer alan TOKİ Konut / İşyeri Başvuru hizmetinden yararlanabiliyor.

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TOKİ KİRALIK KONUT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'daki kiralık sosyal konutlarda aylık ödemeler evin büyüklüğüne ve bulunduğu bölgeye göre değişiyor. 1+1 dairelerde kira bedeli 10 bin TL'den başlarken 2+1 konutlarda 12 bin ile 17 bin TL arasında değişiyor. 3+1 evler için 15 bin ile 18 bin TL, 4+1 daireler için ise 18 bin ile 20 bin TL arasında kira öngörülüyor. Konutların teslim edilmesinin ardından ilk 12 ay boyunca kira artışı yapılmayacak.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE?

İstanbul'un 12 ilçesinde bulunan 1.071 ev, dört ayrı grup halinde kiraya verilecek. TOKİ'nin açıkladığı ilçe dağılımı ise şöyle:

  • Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
  • Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
  • Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
  • Arnavutköy: 90 konut

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TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ 2026 | TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak, nereden öğrenilir?
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