TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ 2026 | TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak, nereden öğrenilir?

İstanbul'da kiralık ev arayan vatandaşlar için hazırlanan TOKİ projesinde, 12 farklı ilçede toplam 1.071 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Ekim ayında yapılması planlanan kura çekimiyle evlere yerleşecek isimlerin Bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor.
TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçirdiği Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvurular 25 Eylül'de sona erdi. Yapılan son açıklamaya göre 1.071 konut için kura çekimi ekim ayında gerçekleştirilecek. TOKİ'nin kuraya katılmaya hak kazanan vatandaşları belirlemesi ve duyuru yapması bekleniyor.
Ekim ayında yapılması planlanan çekilişle birlikte konutlardan yararlanacak isimler de belli olacak. Kura sonuçlarına ilişkin duyurular TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilmesi gerekiyor.
Başvuru durumunu öğrenmek isteyenler ise e-Devlet'te yer alan TOKİ Konut / İşyeri Başvuru hizmetinden yararlanabiliyor.
İstanbul'daki kiralık sosyal konutlarda aylık ödemeler evin büyüklüğüne ve bulunduğu bölgeye göre değişiyor. 1+1 dairelerde kira bedeli 10 bin TL'den başlarken 2+1 konutlarda 12 bin ile 17 bin TL arasında değişiyor. 3+1 evler için 15 bin ile 18 bin TL, 4+1 daireler için ise 18 bin ile 20 bin TL arasında kira öngörülüyor. Konutların teslim edilmesinin ardından ilk 12 ay boyunca kira artışı yapılmayacak.
İstanbul'un 12 ilçesinde bulunan 1.071 ev, dört ayrı grup halinde kiraya verilecek. TOKİ'nin açıkladığı ilçe dağılımı ise şöyle: