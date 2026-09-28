TOKİ KİRALIK KONUT KURA TARİHİ 2026 | TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak, nereden öğrenilir?

TOKİ KİRALIK KONUT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'daki kiralık sosyal konutlarda aylık ödemeler evin büyüklüğüne ve bulunduğu bölgeye göre değişiyor. 1+1 dairelerde kira bedeli 10 bin TL'den başlarken 2+1 konutlarda 12 bin ile 17 bin TL arasında değişiyor. 3+1 evler için 15 bin ile 18 bin TL, 4+1 daireler için ise 18 bin ile 20 bin TL arasında kira öngörülüyor. Konutların teslim edilmesinin ardından ilk 12 ay boyunca kira artışı yapılmayacak.