TOKİ NDİRİM KAMPANYASI GÜNDEMDE! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası ne zaman başlayacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev ve iş yeri alan hak sahiplerine yeni bir ödeme kolaylığı sağlanacağını duyurdu. Böylece vatandaşların heyecanla beklediği %25 indirim kampanyası için geri sayım başladı. TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru takvimi ve detaylarını ön plana çıktı.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Borcunu erken kapatmak isteyen hak sahiplerine yönelik TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası 22 Eylül 2026 tarihinde başlıyor. Adaylar başvurularını 19 Ekim 2026'ya kadar tamamlayabilecek.

BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Hak sahiplerinin ayrıca farklı bir TOKİ başvuru ekranı üzerinden işlem yapmasına gerek olmayacak. Ödemeler, konut veya iş yerinin satış işleminin gerçekleştirildiği banka üzerinden yapılacak. Vatandaşlar kalan borç tutarını ilgili bankadan öğrenerek kampanya süresi içerisinde peşin kapatma veya kısmi ödeme işlemini gerçekleştirebilecek.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI'NDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kampanyadan, TOKİ tarafından satışı 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri yine bu dönem itibarıyla başlamış konut ve iş yeri hak sahipleri yararlanabilecek.

Bununla birlikte ödeme planında 12 aydan daha az taksiti kalanlar yüzde 25 indirim imkanından faydalanamayacak.

BORCUN TAMAMINI ÖDEYEMEYENLER DE FAYDALANABİLECEK!

Kampanya yalnızca borcunun tamamını kapatacak kişilere yönelik değil. Kısmi ödeme yapmak isteyen hak sahiplerine de indirim imkanı sağlanıyor.

Bunun için kalan borç tutarının en az yüzde 25'inin ödenmesi gerekiyor. Şartı sağlayan vatandaşların yatırdığı tutara yüzde 25 indirim uygulanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör