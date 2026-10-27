TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, tarih değişti mi? Bakan Kurum yeni takvimi açıkladı!

İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinde ilk kura için hazırlıklar sürüyor. Çekilişle birlikte uygun fiyatlı konutlarda oturma hakkı kazanacak aileler belirlenecek. Bakan Kurum'un son açıklamasında ise yaklaşık 2 bin konutu kapsayacak kura çekimi için yeni bir döneme işaret edildi.
İstanbul'da uygun fiyatlı ev kiralamak isteyen binlerce ailenin beklediği TOKİ kura çekimi için takvim değişti. Daha önce ekim ayında yapılması planlanan çekilişin, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'nin ardından, kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaklaşık 2 bin kiralık konutun hazır olduğunu, kura çekimi ve anahtar teslimlerinin COP31 sonrasında yapılmasının planlandığını belirtti.
İstanbul'da barınma giderlerini azaltmayı amaçlayan proje kapsamında toplam 15 bin konutun kiraya verilmesi hedefleniyor. Eylül ayında tamamlanan başvuruların ardından ilk etapta 1.071 konut için kura düzenlenmesi öngörülüyordu.
Bakan Kurum'un son açıklamasında ise yaklaşık 2 bin kiralık konuttan söz edildi. Konutların kesin sayısının kura organizasyonuna ilişkin duyuruyla açıklanması bekleniyor.
Konut tahsisinde başvuru şartlarını karşılayan aileler arasından kura yöntemiyle seçim yapılacak. Çekilişte ismi çıkan vatandaşlar, İstanbul'un farklı ilçelerinde hazırlanan sosyal konutlarda kiracı olma hakkı kazanacak.
Kura tamamlandığında hak sahiplerine ilişkin listelerin TOKİ'nin resmi kanallarından duyurulması bekleniyor. Sonuçların sorgulanacağı ekran ve anahtar teslimine ilişkin ayrıntılar da kura takvimiyle birlikte netleşecek.
İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa yakasında hayata geçirilen projede ailelerin ihtiyaçlarına uygun farklı büyüklüklerde daireler bulunuyor. İlk etapta kiraya verilecek 1.071 konutun 12 ilçeye dağıtılması planlandı.
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de 360; Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291; Arnavutköy'de ise 90 konut ayrıldı.
Açıklanan tarifeye göre 1+1 dairelerde aylık kiralar 10 bin, 2+1 dairelerde 12 bin, 3+1 dairelerde 15 bin ve 4+1 dairelerde 18 bin liradan başlayacak.
Kura sonucunda konut tahsis edilen aileler evlerde 3 yıl süreyle kiracı olarak kalabilecek. Bu sürenin tamamlanmasının ardından konutlar yeniden kura yöntemiyle başka hak sahiplerine tahsis edilecek.Cebinde 400 bin TL'si olan TOKİ'ye başvurabilecek! 61 ilde taksit ve indirimli satış başlıyor