TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek, tarih değişti mi? Bakan Kurum yeni takvimi açıkladı!

TOKİ KİRALIK KONUTLARIN AYLIK KİRASI NE KADAR, KAÇ YIL OTURULABİLECEK?

Açıklanan tarifeye göre 1+1 dairelerde aylık kiralar 10 bin, 2+1 dairelerde 12 bin, 3+1 dairelerde 15 bin ve 4+1 dairelerde 18 bin liradan başlayacak.

Kura sonucunda konut tahsis edilen aileler evlerde 3 yıl süreyle kiracı olarak kalabilecek. Bu sürenin tamamlanmasının ardından konutlar yeniden kura yöntemiyle başka hak sahiplerine tahsis edilecek.

Cebinde 400 bin TL'si olan TOKİ'ye başvurabilecek! 61 ilde taksit ve indirimli satış başlıyor