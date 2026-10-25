TOKİ kiralık konut kurası ne zaman, tarih belli oldu mu? İstanbul’da 1.071 konut için kura bekleyişi!

İstanbul'daki 1.071 kiralık konut için başvuru dönemi geride kaldı. Kura çekiminin ardından dairelerin hangi ailelere tahsis edileceği belli olacak. Çekilişte adı çıkan vatandaşlar, kira sözleşmesi ve anahtar teslimi işlemlerine başlayabilmek için kura tarihinin açıklanmasını bekliyor.
İstanbul'da uygun kira bedelleriyle ev sahibi olmadan konut kiralamak isteyen aileler için 1.071 sosyal konutun kura çekimi Ekim ayı içerisinde yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru şartlarını karşılayan vatandaşların çekilişle belirleneceğini duyurdu.
TOKİ'nin incelemeleri tamamlamasının ardından hak sahiplerini belirleyecek çekilişin programı kamuoyuyla paylaşılacak.
Kurada adı çıkan vatandaşlar, kiralık dairelere yerleşme hakkı kazanacak. Çekilişin ardından asil hak sahiplerine ilişkin bilgilerin TOKİ'nin resmi internet sitesi ve proje duyuruları üzerinden paylaşılması bekleniyor.
Başvuru sahipleri, e-Devlet'teki TOKİ "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden mevcut başvuru durumlarını kontrol edebilir. Kura sonuçlarının hangi ekrandan sorgulanacağı ise TOKİ'nin duyurusuyla kesinleşecek.
MEVCUT BAŞVURU DURUMUNUZU KONTROL ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
İlk etapta kiraya verilecek 1.071 konut, İstanbul'un 12 ilçesinde bulunuyor. Anadolu ve Avrupa yakasındaki daireler dört ayrı bölgeye ayrılarak tahsis edilecek.
İlçelere göre konut dağılımı şöyle:
İstanbul'daki yüksek kira bedellerine karşı daha uygun seçenekler sunmayı amaçlayan projede aylık ödemeler 10 bin TL'den başlıyor. Dairelerin büyüklüğüne ve bulunduğu bölgeye göre kira tutarları değişiyor. 1+1 daireler: 10.000 TL, 2+1 daireler: 12.000 TL, 3+1 daireler: 15.000 TL, 4+1 daireler: 18.000 TL olarak belirlendi.
Kurada hak kazanan aileler, kendilerine tahsis edilen dairelerde en fazla üç yıl oturabilecek. Kiralama süresi dolduğunda sözleşme uzatılmayacak ve konutlar yeni hak sahiplerine tahsis edilecek.
Bu süre boyunca dairelerin başka kişilere kiralanmasına veya kullanım hakkının devredilmesine izin verilmeyecek. TOKİ, hak sahiplerinin konut ve ikamet şartlarını taşımaya devam edip etmediğini de düzenli olarak denetleyecek.