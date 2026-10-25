TOKİ kiralık konut kurası ne zaman, tarih belli oldu mu? İstanbul’da 1.071 konut için kura bekleyişi!

TOKİ KİRALIK KONUTLARDA OTURMA SÜRESİ KAÇ YIL?

Kurada hak kazanan aileler, kendilerine tahsis edilen dairelerde en fazla üç yıl oturabilecek. Kiralama süresi dolduğunda sözleşme uzatılmayacak ve konutlar yeni hak sahiplerine tahsis edilecek.

Bu süre boyunca dairelerin başka kişilere kiralanmasına veya kullanım hakkının devredilmesine izin verilmeyecek. TOKİ, hak sahiplerinin konut ve ikamet şartlarını taşımaya devam edip etmediğini de düzenli olarak denetleyecek.

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