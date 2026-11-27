TOKİ KİRALIK KONUT KURASINDA HAK SAHİBİ OLANLARI NE BEKLİYOR?

Kurada adı çıkan vatandaşlar için sonraki aşama, TOKİ'nin belirleyeceği koşullar doğrultusunda kira sözleşmesinin yapılması olacak. Kiralık sosyal konut uygulamasında hak sahiplerine üç yıllık oturma süresi tanınacak.

Bakan Murat Kurum'un proje tanıtımında paylaştığı bilgilere göre üç yıllık sürenin sonunda konutlar için yeniden kura yapılacak ve yeni hak sahipleri belirlenecek. Böylece kiralık sosyal konutların belirli dönemlerle farklı ailelerin kullanımına sunulması amaçlanıyor.