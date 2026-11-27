Bakan Murat Kurum'un kiralık sosyal konut projesine ilişkin açıklamalarının ardından gözler İstanbul'un 12 ilçesinde yer alan 1.071 TOKİ konutunun kura takvimine çevrildi. Başvurusunu tamamlayan vatandaşlar ise hak sahiplerinin ne zaman belirleneceğini ve sonuçların nereden öğrenileceğini araştırıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kasım ayında yaptığı açıklamalarla birlikte kura ve teslim işlemleri için aralık ayı işaret edildi. Hak sahiplerinin belirleneceği çekilişin gün ve saatine dair resmi duyuru bekleniyor.
Kurum, "Önümüzdeki ay hem kurasını çekeceğiz hem anahtarlarını vereceğiz" ifadeleriyle aralık ayını işaret etti. 26 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda da projeye ilişkin son bilgileri paylaşan Kurum, 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabındaki 1.071 dairenin tamamlandığını duyurdu.
İstanbul'daki kiralık sosyal konutlar için hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. TOKİ'nin açıkladığı proje planında konutlar dört ayrı bölge grubuna ayrılırken başvurular da belirlenen kategoriler doğrultusunda alındı.
Çekilişin gerçekleştirileceği yer, saat ve sonuçların ilan edilmesine ilişkin ayrıntılı program ise TOKİ tarafından duyurulacak.
Projedeki daireler dört bölgeye şu şekilde dağıtıldı:
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
Arnavutköy: 90 konut
İlk açıklanan ödeme planında 1+1 daireler için 10 bin TL, 2+1 daireler için 12 bin TL'den başlayan tutarlar belirlendi. Daha büyük konutlarda ise kira bedelleri konutun özelliklerine göre farklılaşıyor.
Kurada adı çıkan vatandaşlar için sonraki aşama, TOKİ'nin belirleyeceği koşullar doğrultusunda kira sözleşmesinin yapılması olacak. Kiralık sosyal konut uygulamasında hak sahiplerine üç yıllık oturma süresi tanınacak.
Bakan Murat Kurum'un proje tanıtımında paylaştığı bilgilere göre üç yıllık sürenin sonunda konutlar için yeniden kura yapılacak ve yeni hak sahipleri belirlenecek. Böylece kiralık sosyal konutların belirli dönemlerle farklı ailelerin kullanımına sunulması amaçlanıyor.