İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenmesi bekleniyor. Bakan Murat Kurum'un son açıklamasının ardından TOKİ kiralık konut kurası için takvimin ne zaman duyurulacağına odaklanıldı. Çekiliş tarihi ve başvuru ayrıntıları yakından takip ediliyor.
İstanbul'da 201 bin 480 kişinin başvurduğu kiralık sosyal konut projesinde, ilk etapta 1.071 aileye ev kiralama imkanı sağlanıyor. TOKİ'nin eylül ayında duyurduğu takvimde kura için ekim ayı işaret edilmişti.
Başvuru koşullarını karşılayan vatandaşlar noter huzurunda yapılacak kuraya katılabilecek. Kura takviminin duyurulmasıyla birlikte konutların kimlere tahsis edileceği açıklığa kavuşacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada İstanbul'daki kiralık konut projesine de değindi. Kent genelinde planlanan 15 bin kiralık sosyal konutun ilk bölümünü oluşturan 1.071 dairenin tamamlandığını belirten Kurum, vatandaşların yeni evlerine kavuşması için aralık ayını işaret etti.
İstanbul'da ev kiralamayı planlayan aileler için dairenin büyüklüğüne göre farklı ödeme seçenekleri hazırlandı. TOKİ'nin açıkladığı fiyatlandırmada en düşük kira bedeli 1+1 konutlar için 10 bin TL olarak belirlendi.
İki odalı 2+1 dairelerde aylık tutar 12 bin TL'den başlarken 3+1 evler için 15 bin TL, 4+1 evler için ise 18 bin TL başlangıç bedeli açıklandı. Bu tutarlar konut özelliklerine göre değişiklik gösterecek.
TOKİ, 14-25 Eylül tarihleri arasında alınan talepleri belirlenen gelir, ikamet ve mülkiyet koşullarına göre değerlendirecek. Projeye başvurabilmek için 18 yaşını doldurmuş, evli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. Ayrıca aylık hane gelirinin 100 bin TL'nin altında bulunması, başvuru sahibinin tapuda kayıtlı bir konutunun olmaması ve İstanbul'da en az bir yıldır kesintisiz ikamet etmesi şartları aranıyor.
İlçelere göre konut dağılımı şu şekilde:
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
Arnavutköy: 90 konut