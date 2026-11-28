TOKİ KİRALIK KONUT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da ev kiralamayı planlayan aileler için dairenin büyüklüğüne göre farklı ödeme seçenekleri hazırlandı. TOKİ'nin açıkladığı fiyatlandırmada en düşük kira bedeli 1+1 konutlar için 10 bin TL olarak belirlendi.

İki odalı 2+1 dairelerde aylık tutar 12 bin TL'den başlarken 3+1 evler için 15 bin TL, 4+1 evler için ise 18 bin TL başlangıç bedeli açıklandı. Bu tutarlar konut özelliklerine göre değişiklik gösterecek.