TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ'nin daha önce yayımladığı takvimde çekilişlerin ekim ayında gerçekleştirilmesi ve ilk konutların teslim edilmesi öngörülüyordu. Ancak yeni bir kura tarihi duyurulmuş değil.

Başvuru şartlarını karşılayan vatandaşlar arasından hak sahipleri noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek. Kura programının TOKİ tarafından ilan edilmesinin ardından çekiliş yeri, saati ve sonuçların açıklanacağı sürece ilişkin ayrıntıların da duyurulması bekleniyor.