İstanbul'da kiralık ev arayan vatandaşlara yönelik hazırlanan TOKİ projesinde, konutların kimlere tahsis edileceği kura yöntemiyle belirlenecek. Başvuru aşamasının geride kalmasıyla birlikte çekilişin yapılacağı gün ve sonuçların ilan edileceği takvim üzerinde duruluyor.
TOKİ'nin daha önce yayımladığı takvimde çekilişlerin ekim ayında gerçekleştirilmesi ve ilk konutların teslim edilmesi öngörülüyordu. Ancak yeni bir kura tarihi duyurulmuş değil.
Başvuru şartlarını karşılayan vatandaşlar arasından hak sahipleri noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek. Kura programının TOKİ tarafından ilan edilmesinin ardından çekiliş yeri, saati ve sonuçların açıklanacağı sürece ilişkin ayrıntıların da duyurulması bekleniyor.
TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Vatandaşların herhangi bir ücret ödemeden gerçekleştirdiği müracaatların ardından değerlendirme aşamasına geçildi.
İlk etapta kiraya verilecek 1.071 konut için toplam 201 bin 480 kişi başvuruda bulundu. Başvuru sayısının konut sayısının oldukça üzerinde olması nedeniyle yerleşme hakkı kazanacak ailelerin belirlenmesinde kura yöntemi uygulanacak.
İlçe gruplarına göre konut dağılımı şöyle:
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
Arnavutköy: 90 konut
Konut tiplerine göre açıklanan aylık kira tutarları:
1+1 konutlar: 10.000 TL
2+1 konutlar: 12.000 - 17.000 TL
3+1 konutlar: 15.000 - 18.000 TL
4+1 konutlar: 18.000 - 20.000 TL
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahibi olan vatandaşların sonuçları TOKİ'nin resmi duyuru kanallarından öğrenebileceği öngörülüyor. Başvuru sahipleri, e-Devlet üzerinden TOKİ'nin Konut / İşyeri Başvuru hizmetini kullanarak müracaat durumlarını kontrol edebiliyor.
Hak sahipliği sonuçlarının ilan edileceği tarih ve sorgulama yöntemi ise kura programıyla birlikte kesinlik kazanacak. Vatandaşların isim listelerini ve sonuç bilgilerini yalnızca resmi kanallardan kontrol etmesi gerekiyor.
Konutların tahsis süresi üç yıl olarak belirlendi. Hak kazanan aileler bu süre boyunca sözleşmede belirtilen şartlara uymakla yükümlü olacak. Üç yılın sonunda kiralama süresi uzatılmayacak ve konutlar yeni hak sahiplerine tahsis edilebilecek.
Kiralama süresince konutların başkasına devredilmesine veya üçüncü kişilere kiralanmasına izin verilmiyor.