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Giriş Tarihi: 31.10.2026 09:23

TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? İstanbul'da gözler TOKİ'de!

İstanbul'daki TOKİ kiralık konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura takvimine çevrildi. Başvurularını yapan vatandaşlar, hak sahiplerinin belirleneceği çekiliş için açıklanacak tarihi bekliyor. Peki, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu?

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TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? İstanbul’da gözler TOKİ’de!
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TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği kiralık sosyal konut uygulamasında dairelerin, belirlenen şartları karşılayan vatandaşlara tahsis edilmesi bekleniyor. Başvuru döneminin sona ermesiyle birlikte kura aşamasına geçilirken TOKİ'nin açıklayacağı güncel takvimle hak sahipliği kurasının hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor.

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN YAPILACAK, TARİH BELLİ OLDU MU?

TOKİ'nin ilk duyurusunda, 1.071 konutun hak sahiplerinin Ekim 2026 içerisinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenmesi öngörülüyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un son açıklamaları kasım ayının sonunu işaret ediyor. Çekilişin ardından sözleşme ve anahtar teslim aşamasına geçilecek projede, kesin kura takviminin TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor.

TOKİ KİRALIK KONUT KURASI KASIM AYINDA MI YAPILACAK?

Bakan Murat Kurum, İstanbul'daki kiralık sosyal konutlardan yaklaşık 2 bininin hazır olduğunu, kura ve teslimat işlemlerinin ise COP31 İklim Zirvesi'nin ardından yapılmasının planlandığını belirtti.

Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu açıklama doğrultusunda kasım ayının son günleri veya aralık ayının başı kura çekişilişlerinin açıklnaması öngörülüyor.

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TOKİ KİRALIK KONUT KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte konut tahsisine hak kazanan vatandaşların belirleneceği sonuç listeleri paylaşılması bekleniyor. Hak sahipliği duyurularının TOKİ'nin resmi internet sitesi ve projeye özel bilgilendirme sayfası üzerinden paylaşılması öngörülüyor.

Başvuru yapan vatandaşlar, e-Devlet'te TOKİ hizmetleri arasında bulunan Konut / İşyeri Başvuru bölümünden müracaatlarının durumunu kontrol edebiliyor.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE KAÇ TOKİ KİRALIK KONUT BULUNUYOR?

İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa yakasında konumlanan kiralık sosyal konutlar, dört ayrı başvuru grubu altında toplandı. İlk etapta tahsis edilecek 1.071 daire, 12 ilçeye yayılan proje alanlarında yer alıyor.

TOKİ kiralık sosyal konutların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut

Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut

Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut

Arnavutköy: 90 konut

TOKİ KİRALIK KONUT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Açıklanan tarifede en düşük kira tutarı 10 bin TL olarak belirlendi. 1+1 dairelerde 10 bin TL, 2+1 dairelerde 12 bin TL, 3+1 dairelerde 15 bin TL, 4+1 dairelerde ise 18 bin TL'den başlayan aylık bedeller uygulanacak.

Konutların tesliminden sonraki ilk 12 ay boyunca kira bedeline artış yapılmayacak.

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