TOKİ kura tarihleri Aralık takvimi 2022: TOKİ kura sonuçları İstanbul, Ankara, İzmir’de ne zaman açıklanacak, kura çekimi hangi tarihte?

TOKİ kura tarihleri Aralık takvimi il il araştırılıyor. Doğu illerinden başlayan kura çekimi İç Anadolu ve Karadeniz illerinde devam ediyor. TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri kura çekilişi gerçekleşen iller için yapılıyor. Canlı yayın ile takip edilen noter huzurundaki çekilişlerin hemen ardından isim listesi sistemde yerini alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir kurası en çok sorgulananlar arasında. İşte, 2022 TOKİ kura tarihleri takvimi…
TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.
Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu. Aralık ayı ile beraber sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan illere geldi.
Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.
TOKİ kura çekilişi için 4. Etap 12 Aralık'ta başladı ve 18 Aralık'a kadar devam edecek.
14-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Samsun, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun illerinde inşa edilecek konutlar hak sahiplerini bulacak.
5 ilde gerçekleştirilecek 14-18 Aralık TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;
14 Aralık: Samsun ve Çorum
15 Aralık: Çorum ve Ordu
16 Aralık: Ordu ve Sivas
17 Aralık: Sivas ve Giresun
18 Aralık: Sivas
NOT: Çorum Ortaköy, Laçin ve Sivas Altınyayla ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.
TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.
TOKİ kura çekimi sonuçları için:
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
Kurada hak sahibi olamayanların başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade edilecek. Başvuru iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecek.
Kurada hak sahibi olamayanlar, TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
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