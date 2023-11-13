TOKİ yalanıyla dolandırdı! Mağdurlar arasında annesi ve kardeşi de var

Yener T'nin bu kişilere, ikamet ettiği TOKİ dairesinin de kurumda iletişim halinde olduğu çalışanlar tarafından kendisine verildiğini anlattığı ifade edilen iddianamede, sanığın, daire teslimlerinin 2-3 yılda bir olduğunu belirterek kendisine inanan eş, dost ve akrabalarından oluşan 33 kişiden elden veya banka hesabına havale yoluyla haksız kazanç elde ettiği kaydedildi.

KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

31 müştekinin ifadelerinin yer aldığı iddianamede, mağdurların sanığa ne kadar para verdikleri ve sanıktan şikayetçi oldukları da yer aldı.