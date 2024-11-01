Tomruk yüklü TIR dehşet saçtı: 1 ölü, 9 yaralı

Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde tomruklara ilk çarpan 45 RJ 525 plakalı otomobilde bulunan Ömer Karabağ'ın (70) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Karabağ'ın cenazesi Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabağ ile aynı araçta bulunan oğlu Ümit Utku Karabağ ve eşi Şahiste Karabağ ise ağır yaralı olarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazada hafif yaralanan diğer 7 kişi ise ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazaya neden olan tomruk yüklü TIR'ın sürücüsü Erkan Görkem G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.