Haberler Yaşam Haberleri Tonlarca sahte içkiyle suçüstü yakaladılar
Giriş Tarihi: 7.9.2023 09:35 Son Güncelleme: 7.9.2023 09:35

Tonlarca sahte içkiyle suçüstü yakaladılar

İmal ettikleri sahte içkileri, mekanlardan ve çöplerden topladıkları boş içki şişelerine doldurarak satan 34 kişi, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri’nin seri operasyonlarıyla yakalandı. Tonlarca sahte içki ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Tonlarca sahte içkiyle suçüstü yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri seri "Sahte İçki" operasyonları düzenledi. 16 ayrı operasyonda; mekanlardan ve çöplerden topladıkları boş içki şişelerine sahte içki doldurarak üzerlerine bandrol ve etiket yapıştırdıkları sahte içkileri satarak piyasaya sürdükleri tespit edilen 34 kişi gözaltına alındı.

Adreslere yapılan detaylı aramalarda piyasa değeri 11.5 milyon lira olan sekiz bin 502 dolu içki şişesi, 3 bin 850 boş içki şişesi, 19 ton alkollü sıvı, 12 bin 702 alkol şişesi kapağı, 5 bin 982 etiket, 10 bin 558 alkol şişesi kapüşonu, 483 bandrol, 2 bin 900 alkol araması kiti, 3 dalgıç pompa, kapaklama makinesi ve alkolmetre ele geçirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Terör örgütünün iki yüzlü para kasası! PKK'ya destek verdi, evlat nöbeti ailelerine destek oldu
Emekliye ek zam, ek ödeme! İşte 5 tabloda emekli maaşı hesabı: SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Ekonomide 3 yıllık yol haritası çizildi! Türkiye Yüzyılı’na 7 büyük adım
Kaptan Eda Erdem'in 12 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer adını bile formasında taşıyor
"Cinim, odanda yaşıyorum" mesajına inandı hayatı karardı! Hem ev hem şehir değiştirtti
Esra Bilgiç göz alıcı güzelliğiyle büyüledi! 'Türkiye'nin en güzel kadını'
Bakanlık uyardı, İBB seyirci kaldı! Fondaş Halk TV'nin sahibine İmamoğlu koruması
Ölüm en mutlu günlerinde geldi! Yeni evlenen çiftte kahreden detay
Tatilleri zehir oldu! Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı hastanelik oldu
Akasya Durağı'nın Gülbin'i bu haliyle bambaşka! Aslı Altaylar sosyal medyayı yaktı geçti
ARKADAŞINA GÖNDER
Tonlarca sahte içkiyle suçüstü yakaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA